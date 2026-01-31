Haberler

Şırnak'ta Iraklı turistleri taşıyan araç devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Şırnak'ta Iraklı turistleri taşıyan araç devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 Irak uyruklu kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İdil-Cizre D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkiinde 06 MD 4875 plakalı Wolkswagen transporter marka kamyonet, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Irak uyruklu 8 kişiden Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo'nun (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Shareef Mustafa Husseın Chachan (61), Rıhab waleed Ahmed Al-Taweel (51), Shareef Thaaer Mohamed Sharef Al-Hayo (39), Safwan Salah Mohammed Mohammed (58), Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (53) ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (55) ise İdil, Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
