Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. - ŞIRNAK