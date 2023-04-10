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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK 3. Sayfa Haberler

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