Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şırnak'ta Şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için cenaze töreni düzenlendi

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından memleketi Ankara'ya gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Törene; Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞIRNAK