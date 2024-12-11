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Şırnak'ta Otomobil Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Şırnak'ta Otomobil Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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İdil ilçesinde bir otomobilin atık su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sürücünün yanı sıra yaralılar arasında 4 çocuk bulunuyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin atık su kanalına düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Çığır mevkiinde Suriyeli ailenin içerisinde bulunduğu Mahmut İsmail yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, atık su kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ölenlerin cenazelerinin Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedilecekleri öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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