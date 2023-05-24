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Şırnak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Şırnak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ın Balveren Milli Karakol mevkiinde özel bir firmaya ait otobüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Balveren Milli Karakol mevkiinde özel bir firmaya ait otobüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Şırnak- Uludere karayolu, Milli Karakol mevkiinde meydana geldi. Virajı alamayan Rıdvan Ayda yönetimindeki 34 DHN 073 plakalı otobüs, şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otobüste sürücü ve muavin sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan şoför Rıdvan Ayda ve muavin Emrullah Uysal, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balveren Uludere Şırnak 3. Sayfa Haberler

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