Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tutuklama

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 21-27 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 1.25 gram metamfetamin, 1 adet bong, 2 bin 750 paket sigara, 143 adet elektronik sigara, 71 adet cep telefonu, bin 70 paket elektronik sigara tütünü, 5 bin 231 adet emtia ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞIRNAK