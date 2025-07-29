Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tutuklama
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 21-27 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 1.25 gram metamfetamin, 1 adet bong, 2 bin 750 paket sigara, 143 adet elektronik sigara, 71 adet cep telefonu, bin 70 paket elektronik sigara tütünü, 5 bin 231 adet emtia ele geçirildi.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa