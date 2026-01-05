Haberler

Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

Şırnak'ta polis ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon TL.

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 949 gram esrar maddesi, 0,46 gram metamfetamin maddesi, 83.200 adet kaçak sigara,

230 adet emtia (termos, mont, saç şekillendirici vb.),38 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi. - ŞIRNAK

