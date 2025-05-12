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Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 53 Gözaltı, 4 Tutuklama

Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 53 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Şırnak'ta yürütülen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sigara, puro, cep telefonu ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 8 gram bonzai maddesi, 8 gram esrar maddesi, 5 gram eroin maddesi, 2 gram metamfetamin, 6 bin 990 paket sigara, 5 bin 200 adet puro, 169 adet cep telefonu, bin 561 adet emtia, 62 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda, 53 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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