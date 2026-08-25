Şırnak'ta 275. Narko Alan Uygulaması

Şırnak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının 275'inci "Narko Alan" uygulamasını kent merkeziyle birlikte 6 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamalarda ekipler, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik denetim ve kontroller yaptı. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamayla uyuşturucuyla mücadelede sahadaki denetimlerin artırılması hedeflendi.

Şırnak merkez ve 6 ilçede aynı anda gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulamasıyla uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önüne geçilmesi, suç oluşmadan gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amaçlandı.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen uygulama sayısının 275'e ulaşması, Şırnak Emniyetinin uyuşturucuyla mücadelede saha çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu. Ekiplerin, kent genelindeki şüpheli durumlara yönelik denetimlerini ve önleyici çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verildi. Açıklamada, "Her yerdeyiz. 2026 yılının 275'inci Narko Alan uygulamasını il merkezi ve 6 ilçemizde eş zamanlı gerçekleştirdik. Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız. Her noktada olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz net: Huzurun şehri Şırnak" ifadeleri kullanıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarla uyuşturucuya ulaşım kanallarının engellenmesi, sokak satıcılarının tespit edilmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunması hedefleniyor. Kent merkezi ve ilçelerde sürdürülen denetimlerin, uyuşturucuyla mücadelede önleyici ve caydırıcı güvenlik tedbirlerinin önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Şırnak'ta huzur ve güven ortamının korunması amacıyla güvenlik güçlerinin saha çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı