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Şırnak'ta evin önünden motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı

Şırnak'ta evin önünden motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı
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Şırnak merkezde bir evin önünden motosiklet çalan 2 çocuk, polisin KGYS ve PTS kameralarıyla yaptığı takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak merkezde bir evin önünde park halindeki motosikleti çalan 2 çocuk, polisin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından yaptığı takiple yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şırnak Merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam, bir evin önünde park halinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Olayın meydana geldiği bölge ve kaçış güzergahlarındaki PTS ile KGYS kameralarını incelemeye alan özel ekip, yüzlerce saatlik görüntüyü titizlikle taradı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.D. ve H.A. isimli çocuklar olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 çocuk şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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