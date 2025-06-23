Şırnak'ta Lokantaya Taşlı Saldırı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup, Gülizar Yıldız'ın öldürüldüğü lokantaya taşlı saldırıda bulundu.

Gülizar Yıldız'ın dün akşam çalıştığı lokantada Remzi K. tarafından öldürülmesi üzerine sabah saatlerinde bir grup, iş yerine taşlarla saldırdı. Saldırıda lokantanın camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemler aldı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK