Şırnak'ta kuzenler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Şırnak'ın iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Güneyce köyünde, S.G. ile kuzeni E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.G., yanında bulunan tabancayla kuzenine ateş etti. Kanlar içinde kalan E.G., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan S.G. ise, silahıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK