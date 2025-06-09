Şırnak'ta Kurban Bayramı Trafik ve Asayiş Denetimleri

Şırnak'ta Kurban Bayramı Trafik ve Asayiş Denetimleri
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Şırnak'ta Kurban Bayramı Trafik ve Asayiş Denetimleri
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Şırnak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamalarında, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı, araçların belgeleri denetlendi. Emniyet tedbirleri artırıldı.

Şırnak'ta Kurban Bayram'ında trafik ve asayiş uygulaması

ŞIRNAK - Şırnak'ta kent genelinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen noktalarda yapılan uygulamalarda, araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Trafik ekipleri tarafından araçların ruhsat, sigorta ve muayene belgeleri denetlenirken, emniyet kemeri ve hız denetimleri de titizlikle yürütüldü. Özellikle trafikte seyahat halinde bulunan sürücülerin emniyet kemerini takmaları ve cep telefonları ile konuşmamaları konusunda ekipler sürücülere uyarılarda bulundu.

Asayiş ekipleri ise, umuma açık alanlarda ve trafik ekipleri tarafından durdurulan araçlarda gerçekleştirdikleri uygulamalarda şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama sorgulaması yaptı, araçlar didik didik arandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - 3.Sayfa
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