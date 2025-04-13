Şırnak'ta Kömür Ocağında Facia: Bir İş Makinesi Şoförü Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta bir kömür ocağında kopan kaya parçasının altında kalan iş makinesi şoförü yaşamını yitirdi.

Cudi Dağı eteklerinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında iş makinesi (ekskavatör) şoförü Serhat Olcay, (20) kullandığı makinayla yamaçtan kopan kaya kütlesi altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, sağlık ev jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, kaya parçası altında kalan Olcay'ı çıkardı. Yapılan kontrollerde Olcay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK