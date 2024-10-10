Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Kayıp İki Çocuk Bulundu

Şırnak'ta Kayıp İki Çocuk Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliği, İdil ilçesinde kaybolan E.A. (15) ve E.D. (14) isimli iki çocuğun sağ salim bulunduğunu açıkladı.

Şırnak Valiliği, İdil ilçesinde Pazartesi gününden beri kayıp olan iki çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "07.10.2024 günü İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne E.A. (15) ve E.D. (14) isimli çocukların aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 10.10.2024 günü iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Valiliği Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Çocuk Yaşam İdil

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1926 Bulancakspor Tortum Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi 1926 Bulancakspor Tortum Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ekim Kozan, Sarıçam, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 10 Ekim İnci Taneleri 18. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Ekim Keçiören, Mamak, Altındağ, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ekim Ereğli, Akşehir, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Can Bonomo ablası Funda Bonomo sağlık durumu ne, yaşıyor mu? Can Bonomo ablası Funda Bonomo kim, neden intihar etti? Can Bonomo ablası intihar mı etti? Olay anı İNTİHAR VİDEOSU yayınlandı mı? Can Bonomo ablası öldü mü? Rojin başörtüsü, eşarbı nerede bulundu? Rojin bulundu mu? Rojin öldü mü, yaşıyor mu? Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.