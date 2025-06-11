Şırnak'ta kayalıklardan düşen işçi, helikopterle hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ta kayalıklardan düşen işçi, helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Gabar Dağı'nda çalışan TPIC personeli Hüseyin Varol, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Ekiplerin ulaşamadığı bölgeden askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle alandan alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Gabar Dağı Eren Kaya mevkisinde çalışan Turkish Petroleum International Company (TPIC) personeli Hüseyin Varol, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine, Şırnak ve Siirt valilikleri koordinesinde bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine, Van Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopter talep edildi.

Bulunduğu alandan helikopterle alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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