Haberler

Şırnak'ta karlı yollar açılıyor

Şırnak'ta karlı yollar açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta karla kaplı yolların açılması için 3 gündür devam eden karla mücadele çalışmaları, yoğun sis ve tipi koşullarında karla mücadele timleri tarafından sürdürülüyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yollar açılmaya çalışılıyor.

Şırnak'ta karla mücadele timleri 3 gündür karla kaplı yolları açmaya çalışıyor. Sis ve tipinin yoğun olduğu bölgelerde ekipler canla başla mücadeleye devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Tuzluca, Lisetayrı ve Kerkül gibi 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yolları açan kara yolları ekipleri ise günlerdir kar nöbeti tutuyor. Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bölgelerde Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ağır iş makineleriyle kar nedeniyle kapanan yolları açıyor. Sis ve tipiye rağmen günlerdir karla mücadele eden timler 3 ayrı bölgede çalışıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
title