Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 1 Tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında, 1 şüpheli şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah, 6 adet cep telefonu, 8 bin 230 adet bandrolsüz sigara, 98 adet elektronik sigara, 28 litre alkollü içki, 13 adet elektronik eşya, 167 adet inşaat malzemesi, 68 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değeri yaklaşık bir milyon 50 lira olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK