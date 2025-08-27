Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 35 Şüpheliye Yasal İşlem

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında, 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 60 gram esrar, 5,23 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 0,14 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 225 paket sigara, 167 paket elektronik sigara, 8 cep telefonu, 11 kilogram çay, 6 kol saati, 13 bin 322 adet emtia ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK