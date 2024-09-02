Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 52 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında düzenlenen operasyonlarda, sigara, puro, cep telefonu, nargile tütünü, elektronik sigara gibi kaçakçılık ürünleri ile uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 52 kişi yakalanarak adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 bin 463 paket sigara, 95 adet puro, 28 adet cep telefonu, 59 kilogram nargile tütünü, 51 adet elektronik sigara, 8 adet emtia, 10 adet elektronik sigara tütünü, 6 adet sahte pasaport, 7,12 gram metamfetamin, 1,75 gram esrar, 3,13 gram eroin, 2 adet bong ele geçirildi.
Operasyonlarda 52 kişinin yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK