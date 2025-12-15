Haberler

Şırnak'ta jandarmadan dev operasyon: 69 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen geniş çaplı kaçakçılık operasyonlarında, 69 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu açıklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan duyumlar doğrultusunda geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. İcra edilen faaliyetlerde, toplam 69 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 65 gram esrar, 3 bin 610 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap, 10 adet senet, 5 adet yazılı doküman, 89 adet cep telefonu, 33 bin 486 adet bandrolsüz sigara, 88 adet çeşitli elektronik eşya, 2 bin 116 adet muhtelif hırdavat, 2 bin 132 adet tekstil ürünü, 391 adet kozmetik eşya, 2 bin 400 adet süs ve kozmetik ürünü, 342 adet mutfak eşyası ile 218 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 127 bin 350 lira olduğu bildirildi.

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak ürünlerle ilgili olarak 69 şüpheli şahıs hakkında, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
