Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5.6 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta 19 ayrı kaçakçılık, mali ve narkotik suç olayına müdahale eden ekipler, 5.6 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen istihbari çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, 19 ayrı kaçakçılık, mali ve narkotik suç olayına müdahale edildi. Toplam 19 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 645 bin 645 TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda; 2 gram esrar maddesi, 10 bin 457 adet bandrolsüz sigara, 15 adet elektronik sigara, 345 adet elektronik sigara likidi, 57 kilogram çay, 13 kilogram nargile tütünü, 17 adet cep telefonu, 32 adet cep telefonu şarj adaptörü, 24 çift ayakkabı, 102 adet termos, 2 bin 5 adet oyuncak, 19 adet klima, 6 adet kaynak makinesi, 23 adet diğer elektronik eşya, 766 adet muhtelif inşaat malzemesi, 62 adet anahtar takımı, 172 adet kozmetik eşya, 65 adet süs eşyası, 48 adet muhtelif yedek parça ele geçirildi. Yasa dışı yollarla yurda sokulan kaçak malzemelerle ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK