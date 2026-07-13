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Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
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Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 265 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 265 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-12 Temmuz tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 5 adet sentetik ecza (4 adet suboxone, 1 adet lyrica) maddesi, 2 gram eroin maddesi, 2,02 gram metamfetamin maddesi, 2 adet bong aparatı, 4 bin 820 adet kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 265 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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