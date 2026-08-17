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Şırnak'ta 26 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak'ta 26 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu
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Şırnak’ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 26 milyon 135 bin 100 lirayı bulan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 26 milyon 135 bin 100 lirayı bulan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 140 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Ağustos tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 140 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 51 bin 99 paket sigara 158 adet elektronik sigara, 300 adet elektronik sigara likiti, 94 kilo nargile tütünü, 1880 adet sigara kağıdı ve filtresi, 68 adet cep telefonu, 1685 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 909 adet muhtelif yedek parça, 3 bin 200 adet muhtelif giyim/süs eşyası, 536 adet mutfak eşyası, 198 adet muhtelif ev büro malzemesi, 632 adet elektrikli ve elektronik eşya, 817 adet kozmetik malzeme, 61 kilo çay, 100 litre benzin, 6 litre alkollü içki ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 26 milyon 135 bin 100 lira olduğu öğrenilirken, 140 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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