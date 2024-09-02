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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 20 Kişi Gözaltına Alındı

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Şırnak'ın Silopi, Uludere ve İdil ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi, Uludere ve İdil ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 6 adet cep telefonu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 367 adet bandrolsüz sigara, 347 adet elektronik sigara, 184 adet kaynak makinesi, 44 adet ayakkabı, 22 adet elektronik eşya, 267 inşaat malzemesi, 660 adet anahtar takımı, 110 adet muhtelif ev-büro eşyası, 3 bin 174 adet el aletleri, 288 adet kozmetik malzemesi, 780 adet mutfak eşyası, 184 adet kaynak makinesi, 4 adet sikke, 1 adet yüzük ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 20 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Uludere 3-sayfa Silopi Güncel İdil

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