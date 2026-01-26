Şırnak'ta jandarma ekiplerinden kaçakçılığa darbe

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde istihbarata dayalı yapılan operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, duyum üzerine gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 117 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu madde, kaçak sigara, yabancı para, cep telefonu, tütün, tekstil, kozmetik ve hırdavat ürünleri yer aldı. Operasyonlarda 2 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hapı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 200 bin ABD doları, 33 adet cep telefonu, 20 bin 627 adet bandrolsüz sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 4 bin 396 adet muhtelif hırdavat, 4 bin 609 adet tekstil ürünü, bin 970 adet kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 804 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Yakalanan kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 27 milyon 883 bin 980 lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak malzemelerle bağlantılı 117 şüpheli şahıs hakkında, adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından, aynı tarihler arasında yürütülen çalışmalar kapsamında UYAP üzerinden aranan 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi başta olmak üzere toplam 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK