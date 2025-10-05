Şırnak'ta Kaçak Eşya Operasyonu: 7 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, KOM ekipleri gece saatlerinde yaptıkları operasyonda kaçakçılığa büyük darbe indirdi. Yapılan aramalarda, bin 810 telefon kasası, 545 güneş gözlüğü, 970 şarj adaptörü ve kablosu, 450 oyuncak anahtarlık, 44 saç düzleştirici ve 108 epilasyon cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 7 milyon lira piyasa değeri olan kaçak malzemelerle yakaladığımız 2 şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hedefimiz belli hemşehrilerimizle omuz omuza Şırnak'ımızın huzuru" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK