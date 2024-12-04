Şırnak'ta Kaçak Avcılığa Baskın: 3 Şahısa 57 Bin TL Ceza

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak avcılık yapan 3 şahıs üzerinde 9 sığırcık kuşu ele geçirildi. Kaçak avcıya 57 bin 42 TL idari para cezası kesildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Yağızoymak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs üzerinde 9 sığırcık kuşu ele geçirildi. Durumun Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, DKPM ekipleri tarafından kaçak avcılık yapan 3 şahsa 57 bin 42 TL idari yaptırım ve tazminat uygulanarak, kaçak avcılıkta kullanılan 1 av tüfeğine el konuldu. - ŞIRNAK