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Şırnak’ta JASAT ekiplerinden bir haftada 31 aranan şahsa operasyon: 7 kişi tutuklandı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda UYAP üzerinden aranan 27, KİHBİ üzerinden aranan 3 ve İDB üzerinden aranan 1 kişi olmak üzere toplam 31 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hakkında 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan toplam 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 24 yakalamalı şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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