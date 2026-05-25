Şırnak'ta aranan 48 şahıs yakalandı

Şırnak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 48 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 18-24 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda UYAP üzerinden aranan 47, KİHBİ sistemi üzerinden aranan 1 kişi olmak üzere toplam 48 şahıs, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hakkında 30 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişinin de yer aldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslarla ilgili adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, Şırnak genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü vurgularken, JASAT ekiplerinin özellikle ağır suçlardan aranan kişilere yönelik nokta operasyonlarını artırdığı ifade edildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışmaların kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesi noktasında kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - ŞIRNAK

