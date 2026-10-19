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Şırnak'ta işitme engelli genç, AFAD ve jandarmanın gece aramasıyla sağ bulundu

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Şırnak'ta işitme engelli genç, AFAD ve jandarmanın gece aramasıyla sağ bulundu
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Şırnak'ta 20 yaşındaki işitme engelli bir genç, kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarmanın gece yürüttüğü aramada mağarada sağ olarak bulundu. Genç, sağlık durumunun değerlendirilmesi için jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şırnak'ta kayıp olduğu bildirilen 20 yaşındaki işitme engelli genç, AFAD ve jandarma ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu sabah saatlerinde bir mağarada sağ olarak bulundu. Termal kameralı ve yapay zeka destekli dronun da kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında ekipler, saatler süren aramanın ardından kayıp vatandaşa ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2026 tarihinde saat 01.19'da Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden AFAD'a ulaşan ihbarda, 20 yaşındaki işitme engelli bir vatandaşın kayıp olduğu bildirildi. İhbarın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına 1 araç ve 4 personelle katılan AFAD ekipleri, bölgeye termal kameralı ve yapay zeka destekli dron da sevk etti. Jandarma ekiplerinin de katılımıyla bölgede koordineli arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Ekipler, gece boyunca araziyi yaya olarak tararken havadan da dron desteğiyle arama yaptı. Zorlu koşullarda sürdürülen çalışmalarda kayıp vatandaşın bulunması için bölge detaylı şekilde kontrol edildi. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde sevindirici sonuç verdi. Kayıp vatandaş, bu sabah sabahı saat 07.57'de bir mağarada sağ olarak bulundu. Bulunmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması ve sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla vatandaş, jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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