Haberler

İranlı iki kişi 151 parça halinde yuttukları 939,26 gram metamfetaminle yakalandı

İranlı iki kişi 151 parça halinde yuttukları 939,26 gram metamfetaminle yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta narkotik ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan İran uyruklu iki şüphelinin midesinden 151 parça halinde 939,26 gram metamfetamin çıkarıldı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Şırnak'ta İran uyruklu iki şüphelinin midesinde 151 parça halinde 939,26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen İran uyruklu iki şüpheli için harekete geçti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolleri ve adli işlemler kapsamında, şüphelilerin midelerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri tek tek çıkarıldı. İncelemelerde, şüphelilerin midelerinde toplam 151 parça halinde 939,26 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade edildi. Açıklamada, "Hangi metodu denerlerse denesinler uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kararlıyız; yöntem ve araçlar fark etmez" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi