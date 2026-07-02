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Şırnak'ta inşaattan düşen işçi yaralandı

Şırnak'ta inşaattan düşen işçi yaralandı
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Şırnak merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 19 yaşındaki işçi M.İ.Z., iskeleden düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen işçiyle ilgili polis inceleme başlattı.

Şırnak'ta inşaattan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan M.İ.Z. (19), iskeleden düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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