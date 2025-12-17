Şırnak'ta hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 5 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Hükümlüler arasında uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve kadına karşı tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar yer aldı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gece saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 16 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kaçakçılık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, dolandırıcılık suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kasten yaralama suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kadına karşı tehdit suçundan 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK