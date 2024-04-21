Şırnak'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şırnak merkez çevre yolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kavşağı'nda H.K, idaresindeki 34 FGJ 258 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarparak yolun karşı tarafındaki Volkswagen marka 73 AAV 113 plakalı M. B. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan araç sürücüleri ile araçtaki Yakup Y, Emre Y, ve Duran Özkan'ı araçlardan çıkararak ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Külahçı ile araçtaki Duran Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevre yolu kaza nedeniyle 2 saat trafiğe kapatılırken, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.