Şırnak'ta görevi başındaki uzman çavuş silahının ateş alması sonucu yaralandı

Şırnak İdil ilçesinde yaşam kulesinde nöbet tutan uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyü üst bölgesinde bulunan yaşam kulesinde nöbet tuttuğu esnada nöbetçi uzman çavuş O.S.'nin (25) silahı ateş aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. O.S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesine kaldırıldı. O.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK