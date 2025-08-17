Şırnak'ta Doğalgaz Çukurları Sürücüler için Tehlike Saçıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında açılan ve önlem alınmadan bırakılan çukurlar, sürücüler için kabusa dönüştü. Akmercan Hakkari-Şırnak Doğalgaz firmasının yürüttüğü kazılarda herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik önlemi bulunmaması nedeniyle, yalnızca bir gün içerisinde 4 araç bu çukurlara düşerek maddi hasarlı kazalara karıştı.

Mahalle sakinleri, geceleri adeta görünmez hale gelen çukurların can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Bugün araçlar düştü, yarın bir insanın canına mal olabilir" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Sürücüler, yaşadıkları kazaların şokunu atlatamazken, vatandaşlar ise daha büyük bir felaket yaşanmadan yetkililerin harekete geçmesini istiyor. İlçede günlerdir açık halde bırakılan çukurlar, her an yeni kazalara davetiye çıkarıyor.