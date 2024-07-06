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Şırnak'ta Dereye Giren Çocuk Boğuldu

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Şırnak'ın Kumçatı beldesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kumçatı beldesi Güneyce köyü Resor Deresi kenarında ailesiyle piknik yapan ve daha sonra serinlemek için suya giren Yeliz Kalkan, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Kalkan, durumu fark eden aile bireyleri tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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