Şırnak'ta Darp Edilen Galerici Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde darp edilmiş halde baygın bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Derviş Değer isimli vatandaş, akrabaları tarafından Ofis Mahallesi'nde darp edilmiş halde baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne oradan da Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Değer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Değer'in galerici olduğu öğrenilirken olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK