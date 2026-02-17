Şırnak'ta 70 gündür kapalı olan belde yolunun açılması için çalışmalar başlatıldı

Şırnak'ta çığ riski nedeniyle müdahale edilemeyen ve 70 gündür kapalı olan belde yolunun açılması için çalışmalara başlandı.

Şırnak'ta aşırı kar yağışı sonrası 2 bin 230 rakımlı Tanin geçidi, çığ riski nedeniyle kapanmıştı. 25 kilometrelik yol yerine 5 bin nüfuslu belde sakinleri 95 kilometre kat ederek Uludere ilçesine gidip geliyordu. Bölgelerde çığ düşme endişesi nedeniyle valilik ikinci bir emre kadar yolda karla mücadele çalışmalarını durdurmuştu. Ancak havaların ısınmasıyla beraber yeniden karla mücadele çalışmaları başladı. Kara yolları ekipleri bugün itibariyle 25 kilometrenin 5 kilometresini açtı. 4 günde yolu açmayı hedefleyen ekipler kar püskürtme aracı ve loderlerle çalışmalarını sürdürüyor. - ŞIRNAK