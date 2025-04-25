Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bu kez deprem Kütahya'yı vurdu
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu

Depremi 20 gün önceden bilen Üşümezsoy, Şengör'e patladı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kahreden ihmal! Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var

İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var

Cizre'de Trafik Kazasına Müdahale Ederken Şehit Olan Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Cizre'de Trafik Kazasına Müdahale Ederken Şehit Olan Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, trafik kazasına müdahale eden polis memuru Zeki Bacak, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra şehit oldu. Bacak, düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde başka kazaya müdahale eden polis, tır çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

20 Nisan'da, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, Y. Z'ye yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarptı. Bacak, ağır yaralı olarak sevk edildiği Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Bacak, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle ile memleketine uğurlanacak.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.