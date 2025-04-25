Cizre'de Trafik Kazasına Müdahale Ederken Şehit Olan Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde başka kazaya müdahale eden polis, tır çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

20 Nisan'da, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, Y. Z'ye yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarptı. Bacak, ağır yaralı olarak sevk edildiği Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Bacak, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle ile memleketine uğurlanacak.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK