Cizre'de Trafik Kazasına Müdahale Ederken Şehit Olan Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, trafik kazasına müdahale eden polis memuru Zeki Bacak, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra şehit oldu. Bacak, düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde başka kazaya müdahale eden polis, tır çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
20 Nisan'da, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, Y. Z'ye yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarptı. Bacak, ağır yaralı olarak sevk edildiği Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Bacak, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle ile memleketine uğurlanacak.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa