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Şırnak'ta 13 yaşındaki kız, güvercinlere yem vermek isterken ölümden döndü

Şırnak'ta 13 yaşındaki kız, güvercinlere yem vermek isterken ölümden döndü
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Şırnak'ın İdil ilçesinde güvercinlerle ilgilenirken ikinci kattaki balkondan düşerek ağır yaralanan 13 yaşındaki S.T.'nin tedavisi sürüyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde güvercinlerle ilgilendiği sırada ikinci kattaki balkondan düşerek ağır yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi sürerken, dehşet anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Haziran 2026 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. (13), evlerinin balkonunda bulunan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek ikinci kattan kaldırıma düştü. Küçük kızın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra S.T.'yi ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen S.T.'nin Şırnak'taki tedavisinin devam ettiği, sağlık durumuna göre Diyarbakır'a sevk edilerek operasyon geçirebileceği belirtildi.

Yaşananları anlatan baba Muhammed Telrefadi, olay anında işte olduğunu ifade ederek, "Komşular beni arayıp 'Kızın düştü' dediler. Hemen eve geldim, ambulans evin önündeydi. Hastaneye gittik. Durumu iyi değildi, bu nedenle Şırnak'a sevk edildik. Doktorlar çocuğumun ciddi tedaviye ihtiyaç duyduğunu söyledi. İkinci kattan, balkondan düşmüş. Balkonda kuşlar var, muhtemelen onlara yem veya su vermek istedi. Nasıl düştüğünü tam olarak bilmiyoruz. Şu an Şırnak'tayız. Doktorlar, durumuna göre Diyarbakır'a sevk edilebileceğini ve operasyon gerekebileceğini ifade etti" dedi.

Öte yandan, küçük kızın balkondan düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, S.T.'nin bir anda dengesini kaybederek aşağı düştüğü, çevrede bulunan vatandaşların ise panikle yardıma koştuğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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