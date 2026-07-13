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Suda kaybolan genç için Habur çayı didik didik aranıyor

Suda kaybolan genç için Habur çayı didik didik aranıyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutmak için girdiği suda akıntıya kapılan Erkan Sak (27) için AFAD, UMKE, jandarma, polis dalgıç ekipleri ve gönüllüler 5 gündür arama çalışmalarını sürdürüyor. Termal dronlar ve rafting botlarıyla 30 kilometrelik alan taranıyor.

Şırnak'ta 5 gün önce balık tutmak için girdiği suda kaybolan gencin cansız bedenini bulmak için ekipler 5 gündür yoğun bir mesai harcıyor. Her taşın altı aranıyor, termal dronlarla keşifler yapılıyor, rafting botlarıyla alan taranıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü yakınlarındaki Komato bölgesinde 5 gün önce balık tutmak için girdiği suda dengesini kaybederek akıntıya kapılan Erkan Sak'ın (27) bulunması için ekipler seferberliğini sürdürüyor. AFAD, UMKE, jandarma, polis dalgıç ekipleri, Cizre itfaiyesi dalgıç ekibi, rafting ekibi, çok sayıda vatandaş gencin bulunması için 5 gündür her alanı didik didik arıyor. Türkiye ile Irak sınırından geçen Habur Çayında arama tarama çalışmaları günlerdir sürüyor. Hakkari ilinden gelen gönüllü rafting ekibi de bölgede 30 kilometrelik alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Selçuk Tunç adındaki gönüllü iki gündür arama çalışmalarına katıldıklarını ancak bir bulguya rastlamadığını ifade etti. Tunç, "Biz Hakkari'den arkadaşlarımızla birlikte arama çalışmalarına katıldık. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Şüphelendiğimiz yerlerde aramalarımız sürüyor. Irak sınırına kadar devam edeceğiz. 30 kilometrelik alanda aramalarımız sürüyor. Allah'ın izniyle bulana kadar devam edeceğiz" dedi.

AFAD ekipleri ise termal dronlarla her yeri arayarak kayıp gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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