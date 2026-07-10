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Habur Çayı'nda kaybolan genç için ekipler seferber oldu

Habur Çayı'nda kaybolan genç için ekipler seferber oldu
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düşen 27 yaşındaki Erkan Sak'ı arama çalışmaları 2 gündür aralıksız sürüyor. Bölgeye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün balık tutarken düştüğü çayda kaybolan gencin bulunması için ekipler seferber oldu.

Olay, Taşarası köyü yakınlarında Komato bölgesindeki Habur Çayında dün akşam saatlerinde yaşandı. Piknik için gittikleri bölgede balık tutmak isteyen 27 yaşındaki Erkan Sak'ın dengesini kaybederek suya düştüğü ve suda kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 gündür gencin bulunması için binlerce insan seferber oldu. İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal dün akşamdan beri ekiplerle beraber sahada çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarına katılan Çetin Sak isimli vatandaş, "Dün balık için gelen akrabalarımızdan Erkan Sak suya düştü, kayboldu. Dünden beri arama çalışmaları sürüyor. İş makineleri getirildi. Su altı dronlar var, birçok çalışma yapılıyor. Herkes seferber olmuş durumda" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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