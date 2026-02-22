Şırnak'ta atık su tankeri devrildi, sürücü yaralandı

Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği atık su taşıyan tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.40 sıralarında Sanayi Kavşağından Siirt yolu istikametine seyir halinde olan 21 AGE 734 plakalı Mercedes marka atık su taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı