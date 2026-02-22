Haberler

Şırnak'ta atık su tankeri devrildi, sürücü yaralandı

Güncelleme:
Şırnak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen atık su taşıyan tankerde 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği atık su taşıyan tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.40 sıralarında Sanayi Kavşağından Siirt yolu istikametine seyir halinde olan 21 AGE 734 plakalı Mercedes marka atık su taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

