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Şırnak'ta Arazi Keşfine Giden Gruba Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Şırnak'ta Arazi Keşfine Giden Gruba Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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İdil ilçesindeki Sulak köyünde arazi keşfine çıkan avukat Bışar Bayram, kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesi Sulak köyünde arazi keşfine giden gruba ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, arazi keşfi için avukat ve kaymakamlık personelleri ile birlikte köye giden Bışar Bayram, köy girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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