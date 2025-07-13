Şırnak'ta Akaryakıt Yüklü Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ta Akaryakıt Yüklü Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı yakınında park halindeki akaryakıt yüklü tanker alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına aldı. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki akaryakıt yüklü tanker alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan 06 SGR 16 plakalı tankerin motor kısmında, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförlerin ilk müdahalesi ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangını kısa sürede söndürdü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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