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Şırnak'ta Ağustos Ayı Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ta Ağustos Ayı Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile ilçe emniyet müdür ve amirleri katıldı. Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları değerlendirildi.

Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında düzenlenen ağustos ayı güvenlik toplantısına il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet amirleri katıldı.

Şırnak'ta güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği ağustos ayı güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, şube müdürleri ile ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı.

Toplantıda kent genelindeki güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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