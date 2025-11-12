Haberler

Şırnak'ta Adliye Önünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Güncelleme:
Cizre Adliyesi çıkışında gerçekleşen silahlı saldırıda 66 yaşındaki Mehmet Güzel yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnak'ta Cizre Adliyesi çıkışında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Adliyesi önünde bir kişi, adliye çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle R.B. ve M.G.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan R.B. ve M.G.'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 66 yaşındaki Mehmet Güzel doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
