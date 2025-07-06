Şırnak'ta 81 Yaşındaki Kadın Üvey Oğlu Tarafından Darp Edildi

Şırnak'ta 81 Yaşındaki Kadın Üvey Oğlu Tarafından Darp Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumçatı beldesinde üvey oğlu tarafından darp edilen 81 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde üvey oğlu tarafından darp edilen 81 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile üvey oğlu F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında F.D., üvey annesi H.D.'yi darp etti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den ayrıldığını yeni takımında paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Takımdan ayrıldığını yeni kulübünde paylaştığı fotoğrafla duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.